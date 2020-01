Bando affitti, per i cittadini di Empoli arrivano 203mila euro dagli avanzi del fondo morosità

Arrivano 203mila euro per il contributo affitti per i residenti di Empoli, ma sono soldi che il Comune già aveva in cassa da anni, trasferiti perché inutilizzati nel fondo morosità. Questo in sostanza quanto affermato da una determinazione dirigenziale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. La materia è complessa ma porta al risultato di rimpinguare i fondi per i contributi dell'affitto per l'anno 2019.

Il bando per morosità incolpevole è diverso dal contributo dell'affitto. Il moroso diventa incolpevole se ha perso il lavoro o è finito in cassa integrazione, oppure ha un membro della famiglia malato o deceduto. Insomma, chi si trova in difficoltà gravi nel pagare la locazione. Chi chiede il contributo dell'affitto invece può non essere in condizioni di agiatezza (sono richiesti Isee sotto una determinata soglia e possedimenti limitati per fare domanda) ma senza le problematiche dell'altro caso. Guardando ai dati precedenti per il contributo all'affitto, solo nell’anno 2018 sono pervenute 1.415 domande, e 1.175 sono state accettate e liquidate, in tutto l'Empolese Valdelsa.

Cosa succede invece oggi: Empoli porta in dotazione, ma solo per i suoi cittadini, un 'tesoretto' accumulato dal 2014 al 2019 circa 250mila euro. Questi soldi sono fondi statali non sfruttati per le morosità incolpevoli che Empoli riceve in quanto Comune ritenuto ad alta densità abitativa (48mila abitanti, unico dell'Unione ad avere questa qualifica).

Il Comune di Empoli non gestisce direttamente le domande ma esercita la funzione tramite l'Unione a cui ha trasferito le funzioni sociali.

Nello specifico dal 2016 al 2018 sono 188mila euro, si stima che per il 2019 possano arrivare a 252mila circa.

La giunta dell'Unione dei Comuni ha deciso di prendere 203mila euro del 'gruzzolo' avanzato per portarlo in dote ai richiedenti contributo per l'affitto. Questa cosa è possibile su consenso della Regione Toscana. Però, essendo risorse di Empoli, verranno redistribuite solo per i residenti empolesi in graduatoria, anche se fossero in posizioni più basse in graduatoria rispetto ad altri cittadini di uno dei dieci comuni dell'Unione.

I restanti 50mila euro circa rimarranno nelle casse degli uffici di via del Papa, ancora per lo scopo di aiutare chi non riesce a pagare l'affitto per morosità.

Elia Billero

Tutte le notizie di Empoli