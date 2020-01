Calciatori Panini, due bambini del Mugello protagonisti nel nuovo video

In occasione della presentazione a Milano, nella sede della Lega Calcio, della 59° collezione dell’album Calciatori Panini – un evento molto seguito dai media ed al quale ha partecipato anche Rocco Hunt, famoso rapper italiano – è stato distribuito il nuovo video “Come nasce la collezione Calciatori”. Il video, realizzato da Video Production con la regia di Alberto Pini, ha come protagonisti due bambini del Mugello. La location scelta è la nuova area Skate Park in prossimità del Parco Sandro Pertini a Borgo San Lorenzo (Firenze).