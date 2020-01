CapraiaRun, Paoletti e Dintrono alla S1 Ultra

La neonata CapraiaRun, società di podismo di Capraia Fiorentina, dopo essersi distinta con l’organizzazione di alcune manifestazioni per valorizzare il territorio, nello scorso fine settimana è stata di scena su diverse manifestazioni locali e non: partecipazione con diversi effettivi alla classicissima maratonina della Befanadi Firenze e altre manifestazioni del trofeo pisano.

In evidenza due portacolori ovvero Marco Dintrono e Paolo Paoletti che hanno preso il via alla S1 Ultra una “100 miglia” che si corre sui confini di tre stati: Italia, Slovenia e Croazia. 168,300 metri per questa Ultra mozzafiato da correre su un filo di rasoio che rappresenta il perfetto equilibrio dei contrasti. Per Dintrono purtroppo la gara si è dovuta concludere al km 108 per un fastidioso problema muscolare, invece Paoletti ha concluso la sua performance in 37h,49min.

Lo stesso Paoletti racconta: "Dopo mesi di preparazione,ore ed ore di allenamenti, km e km di corsa ho raggiunto questo traguardo correre per oltre 168km con ben 7000metri di salite su petraie e roccia carsica che spezzano le gambe questa è una di quelle Ultra trail che non la porti a casa perché sei bravo,forte o super allenato,ma tutto deve filar liscio per poter raggiungere il sospirato traguardo. Io son partito piano per i primi 50 km poi ho preso il mio ritmo poi la notte ho lottato con freddo e sonno mi riposavo 10/15 min e di nuovo sul sentiero a farsi frustare dalla bora e correre, solo,con la luce davanti a te, mentre ascolti ogni singolo dolore del tuo corpo,dopo 150 km ho avuto la sensazione che l’avrei finita poi i pensieri,i dolori svaniscono al momento in cui il traguardo chiude il capitolo,un altro, più ambizioso del precedente e forse meno del prossimo,ma ora ce lo godiamo con la certezza di aver fatto qualcosa di magnifico. Concludo ringraziando tutti perché in quel sentiero lungo oltre 168km nn mi hanno mai fatto sentir solo e mi hanno dato la forza, l’energia per poter raggiungere la meta".

Fonte: Ufficio Stampa

