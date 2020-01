Concluso consolidamento sismico alla scuola primaria 'Hack' di Bagnolo

Anno nuovo e vita nuova per la scuola primaria “Margherita Hack” di via Micca a Bagnolo, dove, come da crono-programma, lo scorso dicembre sono stati conclusi gli interventi di consolidamento sismico su alcuni pilastri dell'atrio. Durante le vacanze di Natale il cantiere dei lavori ha sgomberato e si è potuto provvedere alla pulizia di tutti gli ambienti. Così martedì 7 dicembre al loro rientro sui banchi i bambini hanno trovato la loro scuola completamente rinnovata e soprattutto più bella e sicura. L'atrio e le altre zone oggetto dei lavori (come la biblioteca) sono state rimbiancate e nella zona del refettorio è stata sostituita la vecchia pavimentazione con una in gomma pvc ignifuga. I bambini sono già tornati a mangiare nell'atrio, da sempre adibito a refettorio. Durante i mesi dell'intervento di consolidamento, infatti, i bambini avevano mangiato nelle aule in attesa della conclusione dei lavori. « Come avevamo annunciato nei mesi scorsi nell'incontro con i genitori, l'intervento di consolidamento dei pilastri dell'atrio della scuola è stato concluso nei tempi previsti a fine dicembre.- spiega il sindaco Simone Calamai- Un lavoro molto importante che va nella direzione della completa messa in sicurezza di di tutti gli edifici pubblici e in particolare delle scuole. A breve promuoverò un incontro con gli alunni della scuola primaria “Hack”, aperto anche alle famiglie, attraverso il quale voglio spiegare nel dettaglio cosa abbiamo fatto e perché questo lavoro è così importante per la sicurezza. Credo infatti che la consapevolezza del rischio sismico vada acquisita fin da piccoli e vorrei che i bambini capissero che i piccoli disagi, che hanno vissuto in questi mesi, sono serviti per realizzare un intervento importante per la loro sicurezza».

I lavori di miglioramento sismico, hanno riguardato il blocco centrale dell'edificio (quello dell'atrio) ed hanno previsto il consolidamento delle travi e dei pilastri, la realizzazione di un giunto sismico e altri interventi locali, come il placcaggio di alcuni setti in cemento armato. L'intervento del valore complessivo di 200 mila euro, è stato finanziato per 160 mila euro con fondi provenienti dal Miur - Ministero della Pubblica Istruzione tramite la Regione e con 40 mila euro di risorse del Comune di Montemurlo.

I lavori hanno riguardato due zone della scuola, quella degli uffici, delle aule e dei bagni e quella dell' atrio di accesso alla scuola.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montemurlo