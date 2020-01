Costruzione di muretti a secco, il corso gratuito di Coldiretti Pistoia

È ancora possibile aderire al corso gratuito per imparare a ricostruire i muretti a secco, elementi tanto belli paesaggisticamente, quanto utili per preservare il terreno da erosioni e dissesti. Finanziato dalla Regione Toscana ed organizzato da Caict, centro di formazione di Coldiretti Toscana, al corso ‘Suolo: fertilità, conservazione, proprietà idrogeologiche e paesaggistiche’ possono aderire imprenditori agricoli, loro dipendenti o coadiuvanti familiari e i dipendenti pubblici.

“L’Arte dei muretti a secco è uno degli elementi immateriali dichiarati Patrimonio dell'umanità dall’Unesco –ricorda Coldiretti Pistoia-. Un’arte che è utile venga preservata a garanzia della tenuta soprattutto dei terreni più difficili e marginali, che grazie ai muretti a secco possono continuare o ricominciare ad essere lavorati e dare opportunità di guadagno alle aziende agricole, oltre a costituire un elemento paesaggistico d’eccellenza che caratterizza anche Pistoia, dalla Valdinievole, al Montalbano alla Montagna. Il corso organizzato da Coldiretti è un’opportunità che invitiamo le azienda agricole a cogliere”.

Il corso, della durata di quattro giornate, si terrà tra il 16 ed il 24 gennaio, prevede lezioni in aula a Pistoia, nella sala gialla di Coldiretti, e presso un’azienda agricola della rete Coldiretti, che ospiterà il ‘cantiere didattico’ dove verrà data dimostrazione pratica di come si ricostruisce un muretto a secco tipico toscano con l’apporto di un ‘maestro della pietra’. Partendo dall’allestimento del cantiere, si passerà alla spiegazione dei criteri geometrici e costruttivi per garantire la stabilità del muro, e poi scavo della fondazione e inserimento del muro nel contesto esistente, realizzazione a secco senza utilizzo di leganti del muro in pietra contro terra, scelta delle pietre, lavorazione delle pietre, realizzazione del drenaggio, tassellatura e finitura del muro.

Nel corso verranno trattati altri aspetti legati al suolo relativamente al pericolo di erosione, al miglioramento della fertilità e alla possibilità di ottenere finanziamenti pubblici per la salvaguardia del territorio.

Per iscrizioni e informazioni contattare Paola Conti 0573991046 - paola.conti@coldiretti.it.

Fonte: Coldiretti Pistoia - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pistoia