Crolla intonaco dal soffitto della scuola, lavori terminati entro il 13 gennaio

Terminano lunedì 13 gennaio 2020 i lavori nel liceo Pascoli di Massa: pertanto le aule interessate tornano disponibili per la didattica a partire da martedì 14 gennaio.

Il cronogramma dell’intervento è stato rivisto nel corso della mattinata dai tecnici della Provincia di Massa-Carrara tenendo conto del procedere dell’intervento.

Dopo il distacco dell’intonaco dal soffitto di un’aula avvenuto martedì scorso 7 gennaio, gli stessi tecnici sono intervenuti nell’immediato per verificare lo stato dei solai in tutto l’edificio del Pascoli: l’operazione si è conclusa nella mattinata di mercoledì 8 ed è stata rilevata la necessità di fare un intervento precauzionale su alcune porzioni di soffitto in dieci aule tra il primo e il secondo piano, mentre il piano terra non aveva bisogno di alcun lavoro.

Le operazioni riguardano la messa in opera di una struttura con pannellature a scopo prudenziale nelle zone evidenziate: nel pomeriggio di mercoledì 8 hanno iniziato subito ad intervenire le squadre di operai del Servizio Fabbricati della Provincia e, a partire dalla mattinata di venerdì 10, gli stessi operai sono stati affiancati da quelli di una ditta esterna alla quale è stata affidata una parte dei lavori.

