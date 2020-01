Dal vescovo Tardelli il messaggio del Santo Padre alle autorità pistoiesi

Mai come quest’anno il messaggio del Papa per la giornata mondiale per la pace arriva quasi in contemporanea a una nuova crisi militare in medio oriente. Una crisi che rischia di essere globale e che interessa anche il nostro paese da vicino.

In questo quadro si inserisce l’iniziativa del vescovo Tardelli, in programma per domenica 12 gennaio alle ore 17 nel palazzo vescovile, di consegna simbolica del messaggio del Santo Padre alle istituzioni e autorità del territorio diocesano.

«Da oltre cinquant’anni anni è tradizione che il Papa invii un messaggio alla Chiesa e al Mondo nel primo giorno dell’anno, ovvero la Giornata mondiale della pace. Per il 2020 – ha affermato il vescovo Tardelli – l’argomento è quanto mai stimolante: “La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”».«Come gli scorsi anni sarò felice di consegnare personalmente e ufficialmente tale messaggio pontificio alle varie autorità statali, cittadine e provinciali, sia civili che militari, ai sindaci dei comuni e presidenti dei diversi consigli comunali presenti nella diocesi e ai rappresentanti politici del nostro territorio sia regionali che nazionali. Vuole essere questo anche una occasione da parte mia e dell’intera Chiesa pistoiese – ha concluso il vescovo – per porgere gli auguri di un anno ricco di fruttuosi impegni per il bene comune a chi istituzionalmente rappresenta o è a servizio dei cittadini».

«Il mondo non ha bisogno di parole vuote – si legge nel messaggio del Santo Padre – ma di testimoni convinti, di artigiani della pace aperti al dialogo senza esclusioni né manipolazioni. Infatti, non si può giungere veramente alla pace se non quando vi sia un convinto dialogo di uomini e donne che cercano la verità al di là delle ideologie e delle opinioni diverse. La pace è “un edificio da costruirsi continuamente”, un cammino che facciamo insieme cercando sempre il bene comune e impegnandoci a mantenere la parola data e a rispettare il diritto».

