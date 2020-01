Attivo il Day Service Oncologico nel presidio sanitario di San Marcello

È attivo da oggi il Day Service Oncologico nel presidio di San Marcello. Il nuovo servizio era previsto dal “Protocollo d’Intesa” sull’Assistenza Sanitaria nella Montagna pistoiese” sottoscritto dai Sindaci di San Marcello-Piteglio, Abetone-Cutigliano e dall’Azienda USL Toscana centro. Da oggi è quindi possibile, compatibilmente con la condizione clinica dei pazienti, la somministrazione delle terapie antitumorali direttamente nell’ospedale Lorenzo Pacini, “così da ridurre il disagio per i pazienti residenti nel territorio della Montagna e garantire la presa in cura delle persone con patologia oncologica”, -ha precisato la dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del Presidio.

“È una scelta molto importante e significativa, che dà una risposta concreta ad una necessità che era emersa nel confronto che abbiamo compiuto sul territorio in questi mesi. I punti dell'accordo tra Regione Asl e Comuni vengono attuati in modo puntuale e di questo ringrazio l'Asl Toscana Centro- afferma Marco Niccolai, Consigliere regionale- Questo era un tassello a cui tenevo particolarmente ed è un importante passo in avanti per la qualità dei servizi sanitari in montagna, che dà in modo netto il segno del cambio di passo che abbiamo impresso con nuovi importanti investimenti ed interventi in questi anni. Il nostro lavoro continua."

Al Day Service oncologico è stato assegnato personale medico e infermieristico, diretto dalla dottoressa Erica Gualtieri, dedicato ed un’apposita stanza attrezzata per lo svolgimento delle terapie. Il servizio ha, al momento, cadenza quindicinale (è previsto un potenziamento) relativamente alla presenza del medico specialista oncologo ed alla somministrazione dei farmaci: i medici specialistici afferiscono alla struttura di Oncologia dell’ospedale San Jacopo diretta dal dottor Marco Di Lieto. Sarà invece sempre presente il personale infermieristico per le consulenze e per attivare in caso di tossicità da terapia il medico oncologo che, nei casi di necessità intercorrenti la sua assenza, potrà chiedere la collaborazione dei colleghi specialisti della Medicina presenti in sede, diretti dal dottor Massimo Giusti.

Fonte: Asl Toscana Centro

Tutte le notizie di San Marcello Piteglio