Empoli lancia il Dem Festival: il Pd si racconta con importanti ospiti

Il Dem festival 2020 sarà il primo festival della politica empolese che si terrà al Palazzo delle Esposizioni di Empoli. "Il Dem Festival nasce con l'intento di raccontare Empoli e le sue molteplici esperienze di natura politica, culturale, civica.

Il Dem Festival ospiterà sindaci e amministratori locali, professori universitari, parlamentari, associazioni di volontariato nazionali e del territorio. Sarà un luogo di dialogo in cui la nostra città potrà confrontarsi con altre storie di buona politica, di associazionismo, di impegno civico e volontario presenti in tutta Italia.- così Lorenzo Cei, segretario del Partito democratico di Empoli presenta la prima edizione del Dem festival-. Con questa manifestazione intendiamo ribadire il carattere aperto, inclusivo e dialogante che connota la politica cittadina e che rende Empoli una delle città più virtuose nel panorama regionale e nazionale", conclude il segretario Cei.

Quattro giorni, da giovedì 23 a domenica 26 gennaio, ricchi di appuntamenti e incontri con ospiti di primissimo piano: in apertura il politologo Marco Tarchi giovedì 23 alle 18.30, seguito alle 21.00 da Brenda Barnini, sindaco di Empoli, l’onorevole Maurizio Martina e il sindaco di Firenze Dario Nardella.

Venerdì 24 gennaio alle 17.00 sarà la volta del vicesegretario del Partito Democratico Andrea Orlando, alle 18.30 il già direttore di La Repubblica Mario Calabresi e alle 21.30 Massimo D'Alema, Presidente della Fondazione Italianieuropei, il senatore Dario Parrini e la direttrice de La Nazione Agnese Pini.

Sabato 25 gennaio alle 18.30 lo scrittore Antonio Funiciello, che presenta il suo ultimo libro "Il metodo Machiavelli. Il leader e i suoi consiglieri: come servire il potere e salvarsi l’anima”, pubblicato da Rizzoli. Alle 21.00 la segretaria del Pd Toscana Simona Bonafè insieme ad Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana e il consigliere regionale Enrico Sostegni.

Chiusura domenica 26 alle ore 21.00 con Giorgio Gori, sindaco di Bergamo.

Per l'intera durata della manifestazione oltre che stand delle diverse associazioni del territorio, ci saranno mostre, laboratori, spettacoli e attività di vario genere per bambini di tutte le età, tornei di scacchi, di Magic e di Pokémon Go. Sarà presente anche un punto di ristoro dove bere e mangiare.

