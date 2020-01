Derby al PalaSammontana: Use contro Montecatini

Promette spettacolo il derby che sabato sera alle 21 opporrà al Pala Sammontana l'Use Computer Gross e Montecatini (arbitri Schena di Castellana Grotte e Lenoci di Massafra). Al di là degli aspetti di campanile sempre presenti in queste gare, si preannuncia infatti come una partita avvincente ed equilibrata. La squadra termale è al momento forse la più difficile da affrontare visto che, dopo aver perso tutte le partite, ha vinto le ultime due trovando così quell'entusiasmo che prima era inevitabilmente mancato. Rispetto all'andata, poi, gli inserimenti di Tommei, Tiberti e quello di ieri di Iannilli, hanno cambiato il volto della squadra. "E' una partita difficile - commenta coach Alessio Marchini - giochiamo contro una squadra che è molto rinnovata e che è in un momento di grande fiducia. Questo ci impone di approcciare alla sfida con la massima concentrazione per portare a casa questi due punti che per noi sono molto importanti. Dopo la vittoria con Alessandria, cercheremo di allungare la striscia per poi affrontare col morale alto la trasferta in Sicilia".

Per la partita di domani c'è grande attesa anche fra il pubblico. Il palazzetto è esaurito ed alla società termale è stato consegnato il quantitativo di biglietti previsto dal regolamento.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

