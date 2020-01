Elezioni Regionali, la corsa di Giani parte da San Miniato

Dopo molto dialogo con le forze del centrosinistra, Eugenio Giani si presenta ufficialmente come candidato governatore del centrosinistra. Lo fa partendo dalla sua città natale, San Miniato. Il prossimo lunedì 10 gennaio alle 21 alla Casa culturale di San Miniato Basso partirà la lunga corsa verso le elezioni regionali per il successore del presidente Enrico Rossi. L'evento si chiamerà Toscana 2020, idee e obiettivi per la Regione, ed è promosso da Laboratorio Toscana.

