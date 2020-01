Evade dai domiciliari per la sua pratica del permesso di soggiorno: lo scoprono in questura

È uscito di casa per sbrigare delle pratiche relative al suo permesso di soggiorno. Niente di strano fin qui, se non fosse che si trovava a casa perché messo agli arresti domiciliari. Se n'è accordo la persona che aveva davanti all'ufficio immigrazione di Firenze, che ha sede nella questura di Firenze. L'agente ha controllato nella banca dati la sua identità e ha scoperto che non poteva trovarsi lì. Il 44enne peruviano è stato dunque arrestato. Come giustificazione avrebbe detto di avere chiesto il permesso ai carabinieri per assentarsi da casa. Ma ciò si è dimostrato essere una scusa.

