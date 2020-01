Falsi finanzieri portano via i gioielli a 91enne

Truffa ai danni di una 91enne alla periferia sud di Firenze. Due falsi finanzieri le hanno portato via monili in oro e pietre preziose . I due uomini sono entrati in casa dell'anziana donna spacciandosi per finanzieri e, una volta dentro, con la scusa di verificare se nell'appartamento si fosse verificato un furto, si sono fatti consegnare una scatola dove erano custoditi tutti i gioielli dell'anziana, monili in oro e pietre preziose il cui valore è in corso di quantificazione.

Sull'episodio indaga la polizia.

