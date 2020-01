Abusivismo commerciale, Forza Italia prosegue il proprio impegno sul territorio

Il Coordinamento di Forza Italia Firenze prosegue il proprio impegno sul territorio per tenere alta l’attenzione sul tema dell’abusivismo commerciale, già avviato con il primo appuntamento del 7 dicembre scorso. Sabato 11 gennaio, dalle ore 11 alle ore 13, con postazione fissa in via Roma angolo piazza Duomo, l’iniziativa sarà condotta da alcuni osservatori organizzati da Forza Italia, riconoscibili dalla pettorina azzurra, che distribuiranno materiale informativo a cittadini e turisti, ancora ignari delle leggi, sui rischi derivanti dall'acquisto di merci da venditori abusivi, affinché si rendano conto dei reati che potrebbero commettere e delle sanzioni a cui potrebbero andare incontro. La finalità dell’iniziativa, alla quale parteciperà il capogruppo in Consiglio comunale Jacopo Cellai, è peraltro quella di fornire un concreto contributo al contrasto della concorrenza sleale che rappresenta una vera piaga del centro storico cittadino.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

