Lutto nel Calcio Storico, muore il presidente delle Vecchie Glorie Uberto Bini

È scomparso Uberto Bini, Presidente dell'Associazione 50° delle Vecchie Glorie del Calcio Storico Fiorentino.

A lui va il cordoglio dei vigili del fuoco. Con Uberto Bini i pompieri fiorentini hanno condiviso momenti di solidarietà prestando aiuto alle associazioni di volontariato per la lotta contro i tumori, come ANT e AIL.

Il cordoglio dell'Associazione Vecchie Glorie

Il Provveditore Andrea Bandelli con Il Presidente Claudio Bini, il Vice Presidente Filippo Giovannelli, tutta la Deputazione e i Soci della Società di San Giovanni Battista Firenze 1796 esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Uberto Bini scrittore Fiorentino Presidente dell’Associazione Cinquanta Minuti Vecchie Glorie del Calcio Storico al quale si deve il ripristino della importante rievocazione della Partita dell’Assedio del 17 febbraio 1530 e l’organizzazione di tante iniziative di beneficenza. Grazie di cuore Uberto per quello che hai fatto in questi anni anche per la San Giovanni Battista.

Tutte le notizie di Firenze