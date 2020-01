Furti a Gello, le proposte di Lega Pontedera

Oltre alle già più volte citate condizioni critiche nella zona industriale di Gello, tra buche e lavori mai finiti, un altro grave problema affligge la zona: i furti.

Abbiamo incontrato imprenditori che ne hanno subiti decine e quasi tutte le notti ne stanno accadendo di nuovi.

Oltre alla doverosa solidarietà, la Lega porterà in Consiglio la questione chiedendo in primo luogo l’installazione di telecamere di ultima generazione nei punti di accesso alla Zona Industriale di Gello e, in secondo luogo, la previsione di un pattugliamento notturno di Guardie Giurate i cui costi saranno a carico degli imprenditori che vorranno aderire all’iniziativa, in cambio di una riduzione di imposte comunali.

Ci auguriamo che la risposta dell’Amministrazione a questa emergenza sia forte e decisa.

Fonte: Lega Pontedera - Ufficio stampa

