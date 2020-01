I primi sei mesi di Ciappi a San Casciano: lavori alla rete idrica e allargamento della biblioteca

Cultura dei servizi al cittadino, qualità della vita attraverso investimenti mirati e forme di supporto concreto alle fasce più deboli della popolazione e promozione del territorio in collaborazione con le associazioni e le realtà economiche e ricettive che caratterizzano l’identità di una terra autentica.

Nella San Casciano che governa da appena sette mesi il sindaco Roberto Ciappi vede riflessa l’immagine di una realtà dinamica, accogliente, sicura, smart, capace di far fronte alle sfide della contemporaneità e delle emergenze che si sono presentate soprattutto nel corso degli ultimi mesi.

Dal suo insediamento il sindaco ha mostrato una volontà precisa: potenziare i servizi, risolvere le criticità del territorio, implementare le potenzialità turistico-culturali attraverso la forza della ‘vis’ di comunità che non è solo un’idea a San Casciano. La rete di solidarietà, sostenuta dal ruolo centrale delle associazioni che spaziano tra i diversi settori, sociale, sportivo, culturale, artistico, protezione civile, si respira in ogni dimensione del territorio, nelle frazioni, nel capoluogo e nelle aree più decentrate della campagna sancascianese.

“E’ una radice comune che ci appartiene da sempre – dichiara il sindaco – sono cresciuto amministrativamente vicino alle persone e ai loro bisogni, il clima comunitario è ciò che vorrei portare avanti, senza mai lasciare indietro nessuno. Credo che la forza di San Casciano sia fortemente legata al suo patrimonio di conoscenza, intriso di impegno civico e senso di responsabilità, che deriva dalla nostra storia, dalla tradizione rurale e artigianale insita nella terra che ha conosciuto dolore, povertà, guerra e attraverso i sacrifici della Resistenza ha visto l’affermarsi dei principi di democrazia e libertà”.

Uno degli investimenti strategici per San Casciano e l’intera area del Chianti, portato avanti dal sindaco e dalla sua giunta, in collaborazione con il gestore del servizio idrico integrato, è l’importante intervento di estensione della rete acquedottistica in un territorio che negli anni aveva sofferto in maniera critica dei lunghi periodi di siccità. Da Calcinaia a via Grandi, alla realizzazione della nuova adduttrice dell’acquedotto attraverso la sostituzione e la posa di nuove tubazioni e il miglioramento di quelle esistenti.

L’opera è stata articolata in più step per limitare i disagi alla cittadinanza. Iniziata nel corso dell’estate, l’opera è proseguita in via Terracini e a dicembre si è spostata in via Borromeo dove il cantiere è stato bloccato da un fatto imprevisto: il rinvenimento di 20 ordigni della seconda guerra mondiale durante i lavori di scavo. “Questo è uno dei casi, di particolare straordinarietà, in cui lo spirito di comunità si è fatto sentire – continua il sindaco - la preziosa collaborazione delle forze dell’ordine, degli artificieri, dei volontari della protezione civile, dei cittadini evacuati e delle strutture ricettive del nostro territorio, ci ha permesso di affrontare l’emergenza con grande dinamismo. In pochi giorni i proiettili sono stati rimossi in sicurezza e le famiglie sono potute rientrate nelle loro case”.

In questi mesi il Comune si è posto in prima linea per far fronte alle difficoltà di un territorio particolarmente colpito dalla frequenza degli episodi e dei fenomeni di portata eccezionale, come le precipitazioni massicce e violente.

È costante l’attenzione della giunta Ciappi sui progetti e gli interventi mirati alla prevenzione al dissesto idrogeologico in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Medio 3 Valdarno attraverso attività di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo gli argini di fiumi e torrenti. “La mia sarà una politica del fare – rimarca – su un territorio così ricco e pieno di cose da raccontare e far vivere in termini di esperienze non si può e non si deve mai abbassare la guardia, gli investimenti che abbiamo realizzato e stiamo portando avanti mirano a dare risposte alle esigenze di sicurezza e vivibilità dei cittadini.

Stiamo lavorando all’ampliamento della biblioteca in dirittura di arrivo, alla messa in sicurezza delle strade comunali, ad esempio la bretella di via Montopolo recentemente conclusa, e degli impianti sportivi, continuiamo il nostro obiettivo in tema di edilizia scolastica, con l’adeguamento, il miglioramento e l’efficientamento energetico delle scuole del territorio, dove alcuni mesi fa abbiamo anche inaugurato la riqualificazione dei giardini scolastici, solo per citare alcune opere”.

Tra i primi obiettivi raggiunti spiccano il dato record del numero degli abbonati al Teatro Niccolini, oltre 180 persone hanno scelto di trascorrere il loro tempo libero a teatro, con le proposte del cartellone confezionato da Comune e Fondazione Toscana Spettacolo; la nascita della Consulta dei Giovani e delle loro diverse attività di partecipazione alla vita pubblica e il flusso turistico che ha raggiunto uno dei livelli più alti degli ultimi anni, superando i 150mila visitatori.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

