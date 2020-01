Il gender e Bibbiano, Pd Arezzo: "Il cachet di Fusaro l'hanno pagato tutti gli aretini"

La città candidata a capitale italiana della cultura eroga un contributo di 2.500 euro e concede gratuitamente un teatro comunale ad un’associazione per ospitare uno scrittore. Sarebbe una bella notizia per la valorizzazione dell’offerta culturale del territorio aretino se accadesse sempre così. Forse sarebbe poco sostenibile per le casse pubbliche, infatti la giunta aretina fa così solo per gli amici degli amici e per ospitare spettacoli conformi alla visione politica di un’amministrazione fra le più retrograde del panorama italiano.