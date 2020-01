Ladri professionisti già a 10, 12 e 13 anni: scoperti minori a Livorno

Un'età troppo giovane per una carriera criminale. Purtroppo non è nemmeno il primo colpo. La polizia ha segnalato a Livorno tre minori di 10, 12 e 13 anni per ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi per lo scasso. Per i più grandi è emerso che vi erano già diverse denunce per furti in appartamenti tra Empoli e Firenze (qui l'ultimo caso riscontrato a Empoli). La polizia li ha scoperti nella tarda mattinata di oggi, venerdì 10 gennaio, in via Goito. Gli oggetti in oro ritrovati nel grosso zaino che avevano sono a disposizione per il riconoscimento e la restituzione da parte dei titolari vittime di furto.

