'Libera la Tua Terra' a Scandicci, via alle prenotazioni delle arance della legalità

Martedì 14 gennaio 2020 alle 17,30 presso la sala consiliare Orazio Barbieri del Comune di Scandicci (piazza Resistenza) prima tappa del progetto di promozione della legalità Libera la Tua Terra, giunto quest’anno alla sua nona edizione, con un incontro pubblico a cui parteciperanno le famiglie e i ragazzi che lo scorso anno hanno effettuato lo scambio con i coetanei di Lentini (Sr), le scuole e l’associazione Libera Scandicci. Saranno presenti il Sindaco Sandro Fallani e l’assessora alla Pubblica istruzione Ivana Palomba.

In questa occasione, oltre ai racconti delle esperienze nei terreni confiscati alle mafie, sarà avviata la distribuzione dei coupon per la prenotazione delle arance della legalità nell’ambito dell’iniziativa Vitamine per la scuola.