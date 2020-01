MAD: Dal finissage di 'Nel pensiero, nello sguardo' all'incontro con il poeta turco Ergülen

Il lavoro e l'immagine dell'accoglienza è l’incontro che MAD Murate Art District organizza giovedì 16 gennaio alle ore 17.30 in occasione del finissage di “Nel pensiero, nello sguardo”, la mostra prodotta da Murate Art District e nata dalla residenza d’artista del fotografo di origini ivoriane Mohamed Keita. Si parlerà di integrazione, sistema SPRAR e SIPROIMI, P.A.C.I. di Firenze e immagine dell'accoglienza attraverso gli interventi di Mauro Storti, coordinatore del progetto SIPROIMI città metropolitana di Firenze; Erika Cellini, docente di Sociologia delle migrazioni e Metodi di ricerca per le Scienze Sociali; Elisa Sensi, mediatrice presso il P.A.C.I. Firenze; Roberta Sartor, dottorata in Etnopsichiatria, Psicologia e Scienze Cognitive.

La mostra ha tratto origine da un percorso di ricerca, intrapreso con il curatore Gabriele Pantaleo, sul rapporto tra migrazioni e immagini e in particolare sulle immagini di integrazione istituzionale e di volontariato nei media. Il progetto ha poi preso forma attraverso le visite ai centri di seconda accoglienza della provincia di Firenze: qui Mohamed Keita ha realizzato gli scatti.

Nella programmazione della prossima settimana di MAD Murate Art District ci sarà anche spazio, sabato 18 gennaio alle ore 17.00, per un incontro con il poeta turco Haydar Ergülen e con l'Associazione Perché Poeti per la presentazione del libro Poesie Scelte 1982-2018 (edizioni Valigie Rosse, con traduzione di Nicola Verderame e prefazione di Milo de Angelis). Il poeta, vincitore del premio Ciampi/Valigie Rosse, sarà introdotto dal traduttore Nicola Verderame e dai critici e poeti Valerio Nardoni e Paolo Maccari, responsabili del premio e della edizione.

Haydar Ergülen

Ha esordito negli anni Ottanta, all’indomani del colpo di stato, e da allora ha pubblicato dieci raccolte di poesia, è stato insignito di ben sette premi poetici in Turchia e partecipa regolarmente a festival letterari all’estero; nel 2015 è stato ospite del festival “Cabudanne de sos Poetas” di Seneghe (OR) e nel 2016 del festival “Europa in versi” di Como. Molte delle sue opere si compongono di poesie che hanno un tema comune o una forma metrica sempre uguale. Uno dei suoi libri più riusciti, dal titolo Zarf (Busta da lettere, 2013) si compone di poesie tutte ispirate alla corrispondenza per posta.

Sempre la prossima settimana, martedì 14 e mercoledì 15 gennaio, dalle 17.00 alle 19.00, a MAD Murate Art District presenta sue nuovi corsi di formazione, curati da Valentina Zucchi e dal direttore artistico di MAD Murate Art District Valentina Gensini. Con la finalità di offrire ai docenti gli strumenti più aggiornati e innovativi nel dialogo musei, cultura e società contemporanea, MUS.E e Murate Art District - con le Chiavi della Città - Direzione Istruzione, l’Ufficio UNESCO del Comune di Firenze e i Musei Civici Fiorentini - propongono ai dirigenti scolastici e agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado due corsi gratuiti di aggiornamento e formazione.

Il primo corso, Musei e Cultura per uno Sviluppo Sostenibile. Un’educazione di qualità, equa e inclusiva per imparare “a stare al mondo”, è centrato sulla sostenibilità e sul ruolo che la cultura e l’educazione possono giocare nella sfida per il futuro, in linea con quanto stabilito anche dal Ministero d’intesa con l’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile).



Calendario degli incontri:

martedì 14/01 ore 17.00-19.00

Carlo Francini e Chiara Bocchio

Il Patrimonio Mondiale come bene di tutti. Beni culturali e musei della Toscana connessi all’UNESCO

martedì 21/01 ore 17.00-19.00

Martina Alemanno (ASVIS)

Le opportunità della cultura. Come utilizzare il patrimonio per un’educazione sistemica, collaborativa, attiva

martedì 28/01 ore 17.00-19.00

Maria Chiara Pettenati e Isabel de Maurissens (INDIRE)

L’attuazione dell’Agenda 2030 e la “sostenibilità” come occasione di formazione

martedì 4/02 ore 17.00-19.00

Giovanni Liberatore e Antonio Vanni

Educazione, etica, responsabilità, partecipazione: azioni e progetti sperimentali sul patrimonio locale

martedì 11/02 ore 17.00-19.00

Alesia Koush

Value education. Per le persone e per il pianeta: patrimonio e cultura per un’educazione inclusiva e sociale, per una cittadinanza unitaria e plurale, per uno sviluppo sostenibile

Il secondo corso È arte? Osservare, capire, interpretare ed esprimersi con i linguaggi artistici del nostro tempo è teso a conoscere meglio i caratteri e i linguaggi dell’arte contemporanea, nella convinzione che l’arte del nostro tempo possa aiutare piccoli e grandi a sviluppare uno spirito critico e riflessivo sul presente e sulla realtà che ci circonda.



Calendario degli incontri:

mercoledì 15/01 ore 17.00-19.00

Gianni Pozzi

Arte contemporanea, questioni e metodi

mercoledì 22/01 ore 17.00-19.00

Valentina Gensini

Arte pubblica e arte ambientale: l’esperienza del Progetto RIVA e della residenze d’artista a Murate Art District

mercoledì 29/01 ore 17.00-19.00

Valentina Gensini

Il sistema dell’arte contemporanea e l’artista star

mercoledì 5/02 ore 17.00-19.00

Valentina Gensini

Il medium come nuovo oggetto di sperimentazione: video-arte e video d’artista

mercoledì 19/02 ore 17.00-19.00

Gianni Pozzi

Etica, estetica e politica

Entrambi i corsi hanno avuto il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sono rivolti ai dirigenti e agli insegnanti di ogni ordine e grado.

La partecipazione è gratuita e l’iscrizione è obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni: Tel. 055-2616788 Mail: didattica@muse.comune.fi.it

I docenti

Carlo Francini è uno storico dell’arte; ha curato numerosi restauri di monumenti fiorentini per l’amministrazione comunale ed è referente per il Centro Storico di Firenze Patrimonio Mondiale UNESCO.

Chiara Bocchio, bresciana, espatriata a Firenze per imparare il mestiere di site manager, è nella squadra che si occupa del Piano di Gestione del sito Patrimonio Mondiale UNESCO “Centro Storico di Firenze”.

Martina Alemanno Membro del Segretariato ASviS, è responsabile della segreteria e dell’area educazione: segue le attività e i progetti dell’Alleanza nel campo dell’educazione allo sviluppo sostenibile, i rapporti con il Miur.

Maria Chiara Pettenati. Dirigente di Ricerca dal 2014 presso Indire e si occupa di modelli e criteri di qualità per la formazione degli insegnanti in ingresso e in servizio nel contesto di piani nazionali affidati all’Indire dalla Direzione Generale per il Personale scolastico del Miur.

Isabel de Maurissens Ricercatore, lavora nell’ambito umanistico. Si interessa di metodologie innovative, in particolare quella visuale, la cultura partecipativa, il lavoro in team nella didattica e nella scuola per contrastare la dispersione scolastica.

Giovanni Liberatore È professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università di Firenze, dal 1 novembre 2002 e Adjunct Professor di Principles of Financial Accounting presso New York University (Abroad Program), dal 1998.

Antonio Vanni È promotore di importanti iniziative editoriali e culturali che attraversano l’arte e la musica, ha esperienze nel coordinamento di attività e progetti nel campo della didattica e dell'educazione. Dal 2015 è Direttore Accademico dell'AEF.

Alesia Koush, laureata in storia dell’arte, si è specializzata nella protezione del patrimonio culturale, traffico illecito dei beni culturali e diritto alla cultura, acquisendo competenze anche nell’educazione ai valori per lo sviluppo umano.

Valentina Gensini è storica dell’arte e curatrice. Insegna storia dell’arte contempo­ranea e coordina un master internazionale presso l’Istituto Europeo di Design. È direttore artistico di MAD Murate Art District.

Gianni Pozzi è docente di Storia dell'arte contemporanea e di Economia dell'arte presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze, dove ricopre anche il ruolo di Coordinatore della Scuola di Pittura.

