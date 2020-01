Sergio Mattarella ritorna in Toscana dopo le celebrazioni leonardiane del 19 aprile 2019 e dopo l'inaugurazione della linea tramviaria a Firenze dell'11 febbraio dello stesso anno. Il prossimo mercoledì 15 il presidente della Repubblica sarà in visita ufficiale a Livorno per celebrare la figura del predecessore Carlo Azeglio Ciampi. L'evento si terrà al teatro Goldoni alle 10.50. Mattarella visiterà anche la mostra dedicata ad Amedeo Modigliani, nel centenario della scomparsa di Modì.

