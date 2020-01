Misericordia di Poggibonsi, nominate le cariche: Vallis Berti riconfermato Governatore

Dopo le elezioni del dicembre scorso in seno all’Assemblea degli iscritti, nella prima riunione del Consiglio (“Magistrato”) si è proceduto, come consuetudine, alla nomina delle cariche della Misericordia di Poggibonsi: associazione di volontariato che conta, ad oggi, oltre 3.700 Confratelli e Consorelle.

Per il secondo anno consecutivo è stato confermato Governatore Vallis Berti e suo Vice, anche lui per il secondo anno, Luca Cipriani.

Gli altri Consiglieri sono: Claretta Bianchini, Alessandro Fusi, Aldo Giannozzi, Damiano Lusini, Stefano Macchi, Alessio Matteuzzi e Sergio Zazzeri.

“Un anno molto impegnativo quello che attende la Confraternita, fondata nel lontano 1880, nei molteplici servizi in cui è chiamata giornalmente ad operare, che vanno dai trasporti sanitari e sociali, all’assistenza, l’antiusura, il banco alimentare e quello farmaceutico, il gruppo Sfide (salute mentale) fino ai servizi funebri e cimiteriali. - a parlare è il Governatore stesso, Vallis Berti - A breve, con la pubblicazione dei decreti attuativi, anche la riforma del terzo settore entrerà in vigore. Cercheremo di superare anche questa importante prova per continuare a fare il bene del prossimo che ha bisogno di aiuto, disinteressatamente, come recitano da sempre i princìpi cristiani ispiratori della Misericordia”.

Fonte: Misericordia di Poggibonsi - Ufficio stampa

