Museo Marino Marini, nuova manifestazione contro trasferimento e sospensione delle attività

Domani sarà un sabato di protesta per il Museo Marino Marini. È stata indetta una nuova manifestazione che si svolgerà dalle 10.30 alle 12.30, ed è annunciata anche la presenza della senatrice del Pd Caterina Bini.

La protesta è stata decisa dopo che il cda della Fondazione Marini ha fatto ricorso al Tar contro il 'vincolo pertinenziale' che la sovraintendenza ha stabilito su molte opere esposte nel Museo e che quindi dovrebbero restare nella sede pistoiese, contrariamente alle intenzioni della Fondazione, ovvero di trasferire gran parte delle opere a Firenze. Ma non solo per questo, infatti la protesta segue una seconda motivazione, ovvero quella della sospensione di tutte le iniziative del Museo come i corsi per bambini, anziani e portatori di handicap.

Tutte le notizie di Pistoia