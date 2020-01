Ospedale Castelfiorentino, progetto per affidamento dei primi lavori. Falorni: "Stringere i tempi"

Proseguono le attività per la realizzazione dell’ampliamento, la ristrutturazione e la riqualificazione del nuovo ospedale di Santa Verdiana a Castelfiorentino. Attualmente gli uffici tecnici aziendali stanno predisponendo i documenti di gara per permettere l’affidamento quanto prima dei lavori di realizzazione della prima fase di intervento. La complessità e la particolarità dell’intervento richiedono una pianificazione tecnica di particolare impegno, in quanto si tratta di esplicitare in maniera puntuale le funzioni cui le strutture devo assolvere e necessita pertanto di tempistiche appropriate.

Il progetto esecutivo di questa prima fase, approvato a fine novembre a seguito di attente verifiche da parte dell’organismo di controllo accreditato, prevede la realizzazione degli ambienti destinati alle cure intermedie e al centro disturbi alimentari. Per questa fase è previsto un importo complessivo di 8 milioni e mezzo di euro. L’obiettivo è quello di portare a termine i lavori di realizzazione di questa prima fase entro la fine del 2021.

“I nostri cittadini– sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – attendono da tempo l’avvio dei lavori sul nuovo Ospedale. A novembre, è stato ultimato anche l’iter di approvazione del progetto esecutivo, propedeutico all’emanazione del bando di gara. Siamo consapevoli che in determinati casi le procedure possono essere complesse, tuttavia ritengo che sia quanto mai opportuno stringere i tempi affinché i lavori possano iniziare quanto prima e procedere speditamente.”

Fonte: Asl Toscana Centro

