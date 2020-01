Palo uccise il passeggero di un pullman, condannato autista del furgone

Il 23 dicembre 2015 a Traiana di Terranuova Bracciolini, un palo si sfilò da un furgone andando a colpire un passeggero che stava viaggiando su un bus della Lazzi ed era seduto nella terza fila, uccidendolo. L'autista del furgone è stato condannato a 1 anno e 4 mesi.

Il portellone del furgone si aprì d'improvviso e ne uscì un'asta metallica che colpì il parabrezza del pullman, penetrando nel mezzo e centrando il passeggero.

L'accusa, sia per l'autista sia per il proprietario del furgone, era di omicidio colposo. Il giudice Giulia Soldini ha accolto la tesi della procura secondo cui il trasportatore avrebbe dovuto notare che il furgone aveva un problema e si sarebbe dovuto rifiutare di usarlo. Assolto il proprietario del furgone. I difensori del trasportatore condannato hanno annunciato ricorso in appello.

