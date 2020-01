Pd Serravalle Pistoiese torna sull'aumento degli stipendi della Giunta Lunardi

Il Pd di Serravalle Pistoiese torna sugli stipendi della Giunta Lunardi.

Nei giorni scorsi abbiamo denunciato che la Giunta Lunardi si è aumentata gli stipendi del 40%:

il Sindaco passa da 2.091,65 a 2.928,31 Euro più 836,66 euro al mese; il Vicesindaco da 1.150,41 a 1.610,57 più 460,16 ; gli Assessori da 941,24 a 1.317,74 più 376,50.

Una scelta non obbligata ma legittima. Ora, il gruppo di maggioranza, risponde piccato che le Giunte Mochi e Mungai, nel complesso, costavano di più e ci dicono che la matematica non è un’opinione, presentando tabelle e conti.

NON È QUESTIONE DI MATEMATICA... il punto è che la Giunta dice una cosa e ne fa un’altra. Nel 2017 annunciarono con grande enfasi la riduzione del 25% delle loro indennità ed ora hanno scelto di aumentarle ben del 40% . Sono passati dalla demagogia al realismo venendo meno alle promesse fatte in campagna elettorale, questo è il punto. Non scandalizza tanto l’aumento in sé ma, appunto, il fatto che non mantengono ciò che promettono: dicono di ridursi gli stipendi poi li aumentano, promettono di chiudere la discarica ma non lo fanno, avevano detto che mai avrebbero venduto la Villa di Montaletto ma ora, forse, la vendono, e si potrebbe continuare. Infine, a proposito di matematica, chiediamo a Lunardi di suggerire al proprio Gruppo, di mettere nei conti e tabelle che presentano anche il costo della sua Giunta come ufficio stampa.

Fonte: Partito Democratico Serravalle Pistoiese

