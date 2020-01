Per Fiabe e incantesimi 'Le penne dell'orco' a Castelfranco

Ultimo appuntamento al Teatro della Compagnia a Castelfranco di Sotto con la rassegna teatrale "Fiabe ed incantesimi - Famiglie a teatro", sostenuta dal Comune di Castelfranco di Sotto, domenica 12 gennaio alle ore 17.30 con lo spettacolo "Le penne dell'orco" di e con Italo Pecoretti, una produzione Terzostudio progetti per lo spettacolo.

Una principessa rapita, un Re ammalato e soltanto le miracolose penne dell’orco in grado di salvarlo. Per fortuna un coraggioso giovane affronterà ogni ostacolo per salvare il Re, e con l’aiuto di un frate pazzerello, un Conte ed una simpatica talpa, ritroverà la sua innamorata, mandando in malora i piani malvagi del diavolo che come è risaputo, nulla può contro il vero amore! Una storia divertente ed appassionante dove non mancheranno i colpi di scena e… di bastone! Durata dello spettacolo 50 minuti. Biglietteria aperta dalle ore 17.00 adulti 5 euro, 3 euro ridotto under 12 e ingresso gratuito fino a 5 anni.

Fonte: Arci Valdarno Inferiore

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto