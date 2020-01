Pitti Uomo 97, la coloratissima gallery fotografica dell'edizione 2020

Termina oggi Pitti Immagine Uomo 2020, la 97esima edizione della kermesse che raccoglie le aziende e i protagonisti della moda maschile e del lifestyle contemporanei. Con gonews.it abbiamo raccolto una parte delle aziende dell'Empolese Valdelsa chiamate a esporre i loro prodotti, tra fashion e sostenibilità (di seguito il video). Altre saranno protagoniste anche nei prossimi giorni. Per chi potrà raggiungere la Fortezza da Basso anche oggi e per chi non sarà presente, vi proponiamo una nutrita gallery fotografica a cura di Luca Bruschi per rivedere le tendenze che hanno inaugurato il 2020.

