Ricoverato per infarto scappa dall'ospedale di Siena: rintracciato

Sono le 3.20 di ieri 9 gennaio. Alla Sala Operativa giunge la segnalazione, allarmata, dall’Ospedale “Le Scotte” di Siena; un paziente, ricoverato in quel reparto di cardiologia poiché colpito da infarto, ed in cura per tale motivo, è scappato dal reparto.

Le Volanti della Questura, ricevuta la segnalazione, si attivano immediatamente e, fortunatamente, riescono a rintracciare l’uomo in viale Bracci, mentre si sta allontanando, spaventato ed a piedi, dall’area ospedaliera.

Dopo averlo tranquillizzato gli Agenti delle Volanti sono quindi riusciti a convincerlo a ritornare in reparto ed a sottoporsi agli urgenti e delicati trattamenti sanitari che la sua grave patologia richiedeva.

Fonte: Questura di Siena

