Novità a San Miniato: al via i controlli notturni della polizia municipale

San Miniato cambia. Da oggi, venerdì 10 gennaio, fino all'estate saranno attivi i controlli della polizia municipale anche in orario notturno per il controllo del centro storico. I vigili gireranno per le vie del borgo oltre l'orario 'consueto': rimarranno in azione anche di notte.

La novità è stata annunciata dal sindaco Simone Giglioli, il quale ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook.

"L'obiettivo del Comune non è 'fare cassa' ma consentire una viabilità più fluida ed evitare la sosta selvaggia" ha scritto Giglioli, il quale ha concluso con una battuta: "Parcheggiate per bene".

Nonostante dopo le 20 scada il termine per i parcheggi a pagamento, la scelta è stata fatta anche per via dei parcheggi selvaggi e per l'afflusso di visitatori da corso Garibaldi a via IV Novembre.

