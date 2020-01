'Scuola per Genitori', parte la 20esima edizione a Pistoia: il programma

Compie 20 anni la “Scuola Genitori”, il percorso dell’Azienda USL Toscana centro, di sostegno e formazione per i genitori dell’area pistoiese. Stasera venerdì 10 gennaio alle ore 21:00 inizia la 20 esima edizione. Sarà, come sempre, condotta da Sergio Teglia, psicologo-psicoterapeuta dell'AUSL. Quest'anno saranno affrontate le tematiche delle bizze nell'infanzia, l'importanza di educare con l'esempio, la gestione del bullismo, la comunicazione genitori-figli ed infine la piaga del gioco d'azzardo in adolescenza.

“In un contesto sociale in cui sempre maggiori sono gli stimoli esterni che intervengono nelle relazioni familiari, la relazione tra genitori e figli è messa ogni giorno alla prova – sottolinea Anna Maria Celesti, presidente della Società della Salute Pistoiese - . Cambia con il cambiare della età dei bambini e dei ragazzi, con i condizionamenti dei mezzi di informazione, con il progredire dell'esperienza dei figli nella carriera scolastica. In un quadro così mutevole, gli incontri che l'Azienda USL organizza a beneficio dei genitori, avvalendosi di un professionista capace di coniugare umanità e conoscenza quale Sergio Teglia, costituiscono una bussola per rafforzare la capacità di interpretare il ruolo di padre e di madre”.

“Cercheremo di non far sentire mai soli i genitori – ha spiegato il dottor Teglia- nel percorso educativo coi figli. Saranno come sempre molto importanti le loro domande a cui non daremo mai soluzioni preordinate ma aggiornamenti e qualche protocollo operativo”. La partecipazione al corso è gratuita ed alla fine verrà rilasciato un attestato utile per poter usufruire di una consulenza genitoriale con Sergio Teglia ad accesso diretto.

Di seguito il programma corso:

10.01.2020 ore 21:00 "Il dolore protetto: quando le bizze sono utili"

17.01.2020 ore 21:00 "Lo sviluppo sociale dei nostri figli: il valore dell'esempio"

24:01:2020 ore 21:00 "Difendersi dal bullismo"

31:01:2020 ore 21:00 "La comunicazione genitori-figli nelle varie età"

02.02.2020 ore 21:00 "Il gioco d'azzardo in adolescenza"

Il corso si svolgerà presso la fabbrica della emozioni, Via Antonelli 305, Pistoia, grazie alla disponibilità della ONLUS Camposanpiero agricoltura sociale.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

