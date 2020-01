Senza biglietto sul bus, picchia il controllore e scappa

Ieri mattina a Firenze, una coppia di giovani viaggiava su un autobus senza biglietto. All'arrivo dei controllori sono stati fatti scendere e una volta fuori, uno dei due ha preso a calci un dipendente Ataf ed è scappato.

I due entrambi del marocco, lui di 22 e lei di 25 anni, sono stati fermati dai controllori all'altezza di Piazza San Marco, in pieno centro cittadino. Risultando privi del biglietto, i controllori li hanno fatti uscire dal mezzo. Ma una volta giù dal bus e sul marciapiede, il 22enne si è scagliato contro uno dei due dipendenti, prendendolo a calci e scappando subito dopo. La 25enne che era insieme a lui è rimasta ferma senza fuggire. Per lei è scattata la multa per il mancato biglietto.

La polizia, giunta sul posto, ha sentito la ragazza e i due controllori. Il dipendente che ha subito l'aggressione ha riportato conseguenze lievi ed è stato invitato a denunciare l'accaduto.

Tutte le notizie di Firenze