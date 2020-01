Sfida tricolore per la Scotti

Se quella con Sesto era difficile, quella di domenica sarà impossibile. Al Pala Sammontana a far visita alla Scotti arriva infatti Schio (palla a due ore 18, arbitri Scrima di Catanzaro, Ferrara di Bologna e Culmone di Bologna), squadra capolista e campione d'Italia in carica.

Presentare questa partita, così, è facile anche per coach Alessio Cioni: "E' la squadra più forte del campionato - spiega - l'occasione anche per il pubblico di vedere in campo tante campionesse e per vedere anche noi affrontare simili giocatrici. Proprio in questi giorni hanno inserito una nazionale spagnola e questo spiega, se mai ce ne era bisogno, quanto la sfida sia difficile per noi. Credo comunque che disputare queste partite sia un orgoglio per tutti quanti e noi, al di là della differenza di valori, ce la giocheremo come facemmo all'andata. Ovvio che il pronostico è chiuso e che le nostre condizioni fisiche non sono delle migliori, quindi massimo rispetto e piacere di giocarci contro".

La Famila Wuber Basket Schio è una delle più importanti società di pallacanestro femminile in Italia. È sponsorizzata dal Famila del presidente Marcello Cestaro ed ha un palmares che parla da solo: dieci scudetti, undici coppe Italia, dieci Supercoppe italiane e, a livello internazionale, due Coppe Ronchetti ed una Eurocup. Società relativamente giovane (è nata nel 1973) è allenata dal francese Pierre Vincent ed attualmente è al primo posto della classifica. Inutile aggiungere altro, se non, come detto da coach Cioni, il piacere di vederci giocare contro l'Use Rosa.

Fonte: Use - Ufficio Stampa

