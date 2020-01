Si apre la stagione al Teatro di Lamporecchio: debutto in allegria con 'Coppia aperta, quasi spalancata'

Saranno Chiara Francini e Alessandro Federico con un testo 'cult' divertentissimo di Dario Fo e Franca Rame, Coppia aperta, quasi spalancata, ad inaugurare domenica 12 gennaio (ore 21) la stagione teatrale 2020 del Teatro di Lamporecchio, promossa dall'Amministrazione Comunale e dall'Associazione Teatrale Pistoiese.

Il regista Alessandro Tedeschi (del gruppo di grido. Carrozzeria Orfeo) dirige questo testo lavoro che fu uno degli spettacoli più popolari degli anni Ottanta in Italia, ma che riscosse gran successo anche all'estero: in Germania fu proposto in ben 30 teatri contemporaneamente.

Una classica commedia all'italiana, che si presenta come la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del Sessantotto e del mutamento della coscienza civile del Bel Paese, dove l'evoluzione del matrimonio borghese è vista alla luce delle riforme legislative sviluppate negli anni '70 e delle trasformazioni profonde dei nuclei familiari.

Sul palco del Comunale sfileranno, fino ad aprile, tanti altri volti amati e conosciuti dal pubblico, per una stagione che si annuncia particolarmente effervescente: sabato 8 febbraio Giobbe Covatta in 6° (sei gradi), Leo Gullotta con Bartleby lo scrivano (sabato 7 marzo) e il tris composto da Giuseppe Cederna, Vanessa Gravina e Roberto Valerio nella produzione dell'Associazione Teatrale Pistoiese, Tartufo, in chiusura di stagione (venerdì 3 aprile).

La campagna abbonamento è in corso alla Biglietteria del Teatro di Lamporecchio (3339250172); la prevendita dei biglietti per Coppia aperta, quasi spalancata partirà sabato 11 gennaio.

Per i più piccoli invece, dai 4 ai 10 anni, in programma Il soldatino di stagno diretto da Marco Zoppello (domenica 16 febbraio, ore 16) e Le avventure di Pinocchio (domenica 29 marzo, ore 16)

In occasione della nuova stagione torna anche il concorso “La biblioteca regala teatro”, promosso dalla Biblioteca Comunale “Don Siro Butelli” di Lamporecchio 0573800659.

Info 0573 991609 – 27112

www.teatridipistoia.it

www.comune.lamporecchio.pt.it

Fonte: Associazione Teatrale Pistoiese - Ufficio stampa

