Spi-Cgil Livorno, eletto il nuovo segretario Giuseppe Bartoletti

Giuseppe Bartoletti è il nuovo segretario generale dello Spi-Cgil provincia di Livorno. L'elezione è avvenuta stamani nel corso dell'assemblea generale dello Spi tenutasi presso la sede della Cgil di Livorno. Bartoletti subentra a Enrico Pedini, dimissionario. Proprio al segretario uscente l'assemblea ha dedicato una calorosa standing ovation.

L'elezione di Bartoletti – già componente della segreteria guidata da Pedini – è avvenuta alla presenza del segretario generale dello Spi-Cgil Toscana Alessio Gramolati e del segretario generale della Cgil provincia di Livorno Fabrizio Zannotti. “Ringrazio Enrico per il lavoro svolto fino a oggi – ha dichiarato Bartoletti – il mio impegno sarà quello di portare avanti la strada che abbiamo tracciato insieme, soprattutto in tema di sanità e di servizi territoriali: alla popolazione anziana dev'essere infatti garantita una maggiore attenzione”. Bartoletti ha poi nominato come membri della sua segreteria Franca Taddei (già componente della segreteria guidata da Pedini) e Marco Gambacciani.

Fonte: CGIL Livorno - Ufficio stampa

