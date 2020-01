Uomini sui binari, bloccati i treni a Firenze: ritardi nella circolazione

Bloccata a scopo precauzionale, stamani, tra le 9 e le 10, la circolazione dei treni per la presenza di un paio di persone lungo la linea ferroviaria, sia convenzionale sia Av Roma-Firenze, nei pressi di Firenze Rovezzano. L'inconveniente, come si apprende da Fs, è dovuto all'indebita presenza di persone, che pare stessero attraversando i binari. La circolazione è tornata regolare dalle ore 10.10 dopo esser rimasta rallentata dalle 9.05. I treni in viaggio Alta Velocità e Regionali hanno subìto ritardi anche fino a 60 minuti

Fonte: Ufficio Stampa

