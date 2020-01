Viabilità Castelfranco, arrivano sensi unici per la sicurezza in strada

Cambia la viabilità a Castelfranco. Puntuali interventi di modifica ai sensi di marcia per aumentare la sicurezza stradale su Via Don Minzoni, Via Boccaccio e Via dello Stadio.

Partiranno lunedì mattina, 13 gennaio, i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, necessaria per l’entrata in vigore di tre nuovi sensi unici su tre strade di Castelfranco di Sotto. I provvedimenti prevedono l’istituzione a senso unico di marcia di Via Boccaccio, Via Don Minzoni e del tratto di Via dello Stadio compreso tra l’intersezione con Via Francesca Nord e l’intersezione con Via Tabellata.

“Si tratta di tre strade importante per la viabilità del nostro paese, punti sensibili da un punto di vista di traffico e sicurezza stradale – ha commentato il sindaco Gabriele Toti - . La fase di cambiamento è sempre la più delicata. Si raccomanda pertanto a tutti gli utenti di prestare la massima attenzione nei pressi di queste vie, dal momento che potranno verificarsi alcuni disagi, oltre al fatto che, per tutta la durata degli interventi, nei tratti di strada interessati sarà vietata la sosta”.

Le modifiche alla viabilità saranno segnalate in loco con appositi cartelli. Per agevolare il passaggio alle novità introdotte le zone verranno monitorate dalla Polizia Municipale e verrà installata anche idonea segnaletica temporanea.

“L’Amministrazione Comunale ha voluto introdurre questi cambiamenti alla viabilità per poter garantire maggior sicurezza sulle strade – ha aggiunto l’assessore alla Sicurezza Giosafat Scaduto – soprattutto per risolvere le problematiche verificatesi negli ultimi anni con numerosi incidenti, anche dopo l'installazione di lampeggianti luminosi”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

