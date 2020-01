Yves Saint Laurent sbarca al palazzo delle Finanze di Scandicci

Alla presenza del Sindaco Sandro Fallani, l’Amministratore Delegato di Yves Saint Laurent Francesca Bellettini e Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato del Gruppo Cassa Depositi e Presiti, nella mattina di venerdì 10 gennaio 2020 hanno annunciato la finalizzazione del contratto di locazione a favore di Yves Saint Laurent del complesso immobiliare denominato “Palazzo delle Finanze”, sito a Scandicci, in via del Parlamento Europeo, di proprietà di CDP Investimenti SGR.

L’immobile, che diventerà l’Atelier Maroquinerie Yves Saint Laurent, è composto da due edifici per una superficie lorda pari a circa 28.700mq, sarà consegnato al brand nel mese di settembre 2022. Fino ad allora, CDP effettuerà tutte le attività di riqualificazione e riconversione necessarie a rendere il complesso immobiliare adatto all’attività industriale prevista dal marchio.

Il progetto di riqualificazione del “Palazzo delle Finanze” si configura come un intervento di recupero dei fabbricati esistenti finalizzato all’insediamento delle nuove destinazioni d’uso produttive ed annessi uffici, attraverso la valorizzazione e il riutilizzo degli elementi architettonici esistenti, nonché la completa riqualificazione dell’area esterna al complesso.

Il concept sviluppato nasce con l’intento strategico di creare un nuovo centro che si occupi della prototipia, dello sviluppo e della produzione di accessori del marchio parigino, nonché della formazione di nuovi professionisti.

Gli interventi di sistemazione delle aree esterne prevedono la realizzazione di parcheggi pubblici e privati internamente al lotto di proprietà del Fondo, nonché la valorizzazione delle superfici di verde intorno al complesso. Verrà, inoltre, riqualificato il tratto di strada pubblica da cui si accede al lotto (Via del Parlamento Europeo).

L’investimento complessivo relativo alla realizzazione dell’intervento da parte di CDP è stimato in circa 28,5 milioni di euro.

Francesca Bellettini, Amministratore Delegato di Saint Laurent, ha affermato: “Saint Laurent riconosce da anni le competenze artigianali e manageriali offerte dall’area di Scandicci e con il nuovo Atelier Maroquinerie, conferma ulteriormente l’importanza di questo territorio per il proprio successo. Investire sulla qualità del prodotto, sulle persone e l’innovazione è fondamentale per consolidare ulteriormente la nostra riconoscibilità nel settore e per il raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi futuri”.

Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ha commentato: “Con impegno e competenza il Gruppo CDP ha scelto di investire insieme ad Yves Saint Laurent su un progetto di riqualificazione dall’ alto valore sociale, lavorando in collaborazione con l’amministrazione comunale di Scandicci. Prosegue dunque l’impegno di Cassa Depositi e Prestiti per la valorizzazione del territorio, attraverso iniziative di trasformazione urbana, capaci di donare alla collettività spazi innovativi, funzionali e sostenibili. Anche così’ si promuove il futuro e si sostiene la crescita del nostro Paese”.

“Un edificio da anni inutilizzato, tra pochissimo tempo rappresenterà un’eccellenza mondiale della pelletteria di lusso, della creatività, del lavoro – dice il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani – la rinascita di quest’area è la prova che quando tutti lavoriamo con un impegno comune il nostro paese è capace di fare grandi cose, e di vincere qualsiasi condizione di degrado: di questo ringraziamo Cassa Depositi e Prestiti e Saint Laurent per la determinazione che hanno messo nell’ottenere questo risultato”.

Il Palazzo delle Finanze di Scandicci è un immobile costruito tra il 1991 e il 1994 per ospitare il Centro del Ministero delle Finanze per la gestione dei modelli 740 delle regioni del Centro Italia, realizzato all'85% e mai concluso né utilizzato.

L’accordo pone le basi per far dell’immobile un’opportunità di sviluppo e di competitività del territorio di riferimento, nel quale Saint Laurent e il Gruppo Kering sono presenti da molti anni e che con questa operazione confermano il desiderio di sviluppo e continuo investimento in persone e competenze.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Scandicci