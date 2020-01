Abusivismo commerciale, Cellai (FI): "Prosegue il nostro impegno sul territorio"

“Si è tenuto oggi il secondo appuntamento per tenere alta l’attenzione sul tema dell’abusivismo commerciale. Abbiamo organizzato un presidio in via Roma, angolo piazza Duomo – sottolinea il capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai – per avvertire cittadini e turisti sul fatto che è illegale acquistare prodotti contraffatti da venditori abusivi che rovinano il commercio cittadino. Continueremo periodicamente questa attività – prosegue Cellai – dato che l’amministrazione Nardella non si preoccupa minimamente del problema. Abbiamo distribuito materiale informativo a cittadini e turisti, ancora ignari delle leggi, sui rischi derivanti dall'acquisto di merci da venditori abusivi. Molti non si rendono conto dei reati che potrebbero commettere e delle sanzioni a cui potrebbero andare incontro. La finalità dell’iniziativa – conclude Cellai – è peraltro quella di fornire un concreto contributo al contrasto della concorrenza sleale che rappresenta una vera piaga del centro storico cittadino”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

