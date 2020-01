Antonella Bundu e Dmitrij Palagi (SPC): "Oggi a Vicofaro un dovere esserci"

“Oggi a Vicofaro con Don Biancalani, assieme alla risposta della cittadinanza antifascista e antirazzista arrivata per rispondere all’appello partito da questa esperienza di solidarietà e accoglienza. Preoccupa una situazione in cui Forza Nuova raccoglie firme per fomentare odio, mentre le istituzioni solo timidamente riescono a prendere posizione. Da Firenze – sottolineano i consiglieri di Sinistra Progetto Comune Antonella Bundu e Dmitrij Palagi – abbiamo raggiunto il sit-in con grande convinzione e gratitudine verso l’azione della parrocchia pistoiese. Vicofaro ha bisogno di essere sostenuta, la politica non può girarsi dall’altra parte e piuttosto dovrebbe risolvere l’emergenza a cui Don Biancalani ha scelto di reagire. Qui si respira aria di rispetto e grande dignità, a fronte di una situazione difficile. Una solidarietà praticata e concreta, che si sviluppa come messaggio di speranza. Lo si vede – concludono i consiglieri di Sinistra Progetto Comune – anche da come vengono gestiti gli spazi in auto-organizzazione”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

