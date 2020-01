Arrestato 44enne per furto di 5 bottiglie di alcolici all'Esselunga

Nel pomeriggio, un dipendente con mansioni di addetto alla sorveglianza presso il supermercato Esselunga di via Masaccio, ha notato un uomo soffermarsi nella corsia di vendita dei superalcolici. Da posizione defilata l’impiegato si è accorto che il soggetto stava prelevando dagli scaffali cinque bottiglie di un pregiato cognac, occultandole all’interno di una grossa busta, per poi dirigersi verso il reparto ortofrutta.

Sfruttando un alto afflusso di clienti, il malvivente ha guadagnato l’uscita dalla parte dell’entrata, ma è stato immediatamente bloccato dall’addetto alla vigilanza che lo ha affidato ad un equipaggio del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Firenze, nel frattempo allertato. Per il furto delle bottiglie di superalcolici, del valore complessivo di oltre 150 euro, l’uomo, un 44enne venezuelano già noto per analoghi furti, è stato dichiarato in stato di arresto e sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di lunedì.

