I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti intorno alle ore 8.30 in via della Bigattiera a Pisa per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento una vettura con due persone a bordo si è ribaltata. All’arrivo sul posto le persone erano già state prese in carico dal personale del 118. La squadra dei pompieri ha messo in sicurezza lo scenario e la vettura. Sul posto anche la polizia municipale.

