Bonus famiglia Pistoia, prorogato il termine per la presentazione delle domande

La data di scadenza per la presentazione della domanda di concessione del bonus famiglia della Società della Salute Pistoiese è stata posticipata di due mesi, precisamente al giorno 31 marzo prossimo. La proroga è stata decisa per permettere alle famiglie interessate di avere più tempo a disposizione per reperire la documentazione necessaria, in particolare la certificazione ISEE. Questa, infatti, dovrà essere in corso di validità: i soggetti che avessero già presentato la domanda con attestazione ISEE scaduta, potranno integrarla con la nuova certificazione.

Il bonus verrà concesso ai nuclei residenti in montagna, con uno o più figli a carico, fino a tre anni di età. Potranno fare richiesta i residenti nei Comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio, Marliana e Sambuca Pistoiese e nelle frazioni di Pracchia e Orsigna nel Comune di Pistoia e di Tobbiana nel Comune di Montale. Il "bonus famiglia" potrà essere utilizzato come buono spesa nelle farmacie convenzionate, per l’acquisto di prodotti per l’infanzia.

Fasce ISEE, presentazione delle domande, utilizzo del bonus

Il bonus sarà erogato sulla base delle seguenti fasce ISEE: da € 0 a € 15.000,00 il bonus sarà pari 1.000 euro; da € 15.000,01 a € 25.000,00 sarà di 800,00 euro; da € 25.000,01 a € 35.000,00 il bonus corrisponderà a 500,00 euro e da € 35.000,01 a € 50.000,00 il bonus ammonterà a 300,00 euro.

Le domande dovranno essere compilate e presentate entro il 31 Marzo 2020 sul modello predisposto dalla Società della Salute, scaricabile dal sito internet www.sdspistoiese.it. Entro sessanta giorni successivi al termine ultimo per la presentazione, verrà adottato l’elenco degli aspiranti al beneficio, che sarà pubblicato sullo stesso sito web. Non verranno inviate comunicazioni scritte all’indirizzo del richiedente.

Le domande potranno essere consegnate a mano alla Società della Salute Pistoiese, Via G. Matteotti 35, Pistoia oppure presso i comuni di residenza. Per il Comune di Abetone Cutigliano presso l’Ufficio Protocollo in Palazzo Comunale a Cutigliano; per il Comune di Marliana presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, a Marliana; per il Comune di Montale presso l’Ufficio dei Servizi Educativi, in via Gramsci 19, a Montale; per il Comune di Sambuca Pistoiese presso l’Ufficio Protocollo, a Taviano; per il Comune di San Marcello Piteglio presso l’Ufficio Protocollo, a San Marcello. Per il Comune di Pistoia, infine, presso i Servizi decentrati del Comune di Pistoia, ovvero: Sportello Le Piastre, Via Modenese 690/b (dal lunedì al venerdì, orario 9-12.30), Sportello di Pracchia, Via della Noce (il mercoledì dalle 9 alle 12.30) e Sportello del Belvedere, in Piazzale Belvedere 5 (dal lunedì al venerdì, orario 9-12.30, martedì e giovedì anche il pomeriggio con orario 14.30-17.30).

Le domande potranno inoltre essere spedite a mezzo posta tramite raccomandata A/R indirizzata a Società della Salute Pistoiese, Viale G.Matteotti 35, Pistoia, con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene domanda di partecipazione all’avviso per la concessione del bonus famiglia” oppure inviate tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: sdspistoiese@postacert.toscana.it.

L’importo corrispondente al beneficio ottenuto potrà essere speso presso la farmacia convenzionata prescelta dal beneficiario nella domanda, esclusivamente per l’acquisto di prodotti per l’infanzia. Il bonus potrà essere speso gradualmente, comunque entro un anno solare dalla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari.

Per informazioni è possibile contattare gli uffici ai seguenti numeri telefonici 0573 352735 - 0573 371432 – 0573 353695.

Fonte: Società della Salute Pistoiese - Ufficio Stampa

