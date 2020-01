Qualità dell'aria, prorogato il blocco del traffico e il divieto di accendere caminetti

Prorogati a Calenzano fino alle ore 8 del 16 gennaio 2020 i provvedimenti per ridurre le polveri sottili nell'aria (modulo 2), scattati l’8 gennaio.

Il modulo 2 prevede i seguenti provvedimenti:

· divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento;

· riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento a gasolio o pellet, a cura del proprietario, dell’amministratore di condominio o del terzo responsabile dell’impianto termico, che potranno rimanere in funzione al massimo per otto ore giornaliere;

· riduzione della temperatura dell’aria negli ambienti riscaldati tramite impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o pellet, misurata come indicato all’art.1 comma 1, lettera w, del DPR n. 412/1993, a 18° C per gli edifici non rientranti nella categoria E.8 di cui al D.P.R. n. 412/1993 e a 17° C per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) dello stesso decreto, + 2°C di tolleranza;

· divieto di circolazione nel centro abitato di Calenzano dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, così come rappresentato nella cartografia (Allegato C) e come da elenco vie (Allegato D), allegati alla ordinanza come parte integrante e sostanziale, escluse le seguenti direttrici di traffico: Via di Prato - Via Vittorio Emanuele - Via di Pratignone – Via Caponnetto - Via D. Alighieri - Via del Mugello (Strada Provinciale n. 8) – Via del Colle – Via delle Cantine.

· Le limitazioni di cui sopra sono valide per determinate categorie di veicoli indicate nell'ordinanza.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa

