Nuovi cantieri a Capannoli, annunciati oltre 500mila euro di investimenti

Il 2019 si era chiuso con il Centro Polivalente rinnovato, un 'investimento di circa 100.000,00 Euro che ha visto il completo rifacimento della pavimentazione e la sostituzione della copertura della palestra, utilizzata per le attività motorie della scuola e dalle associazioni sportive in orario extrascolastico. L'anno nuovo è iniziato con nuovi cantieri sul territorio comunale: nuove opere pubbliche volte a migliorare Capannoli e Santo Pietro Belvedere, che interessano principalmente la viabilità.

Nella frazione di Santo Pietro Belvedere si inizia già ad intravedere il nuovo parcheggio in Via Pinete, una zona critica dal punto di vista della viabilità in cui il nuovo parcheggio si inserisce con l'ulteriore obiettivo di riqualificare un'ampia area in parte degradata. A Capannoli è in fase avanzata la completa sistemazione del parcheggio a servizio dello stadio comunale, una zona che negli ultimi anni ha visto una grande espansione urbanistica che ha portato ad una più importante riqualificazione. A brevissima sarà invece terminato il nuovo parcheggio a servizio della scuola primaria, inaugurata pochi mesi fa. Avviato pochi giorni fa anche il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria sulla strada diretta a Forcoli, all'incrocio con Via Montale e Via delle Pietre; una rotatoria attesa da tempo che garantirà maggior sicurezza stradale in una zona molto transitata, nei pressi della scuola dell'infanzia.

"Prosegue la stagione degli investimenti sul territorio avviata negli anni scorsi, in continuità con il precedente mandato amministrativo" commenta la Sindaca Arianna Cecchini "abbiamo preso un impegno con i cittadini e l'avvio dei nuovi interventi è la dimostrazione che lo stiamo portando avanti".

Investimenti importanti, quelli citati, per oltre 500.000,00 Euro complessivi, tutti finanziati interamente dal bilancio comunale.

Fonte: Comune di Capannoli

