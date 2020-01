Consiglio metropolitano, 6 delibere all'ordine del giorno

Il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella ha convocato il Consiglio Metropolitano mercoledì 15 Gennaio 2020, alle ore 9, presso la Sala Quattro Stagioni, in Palazzo Medici Riccardi (via Cavour 9).

All'approvazione dell'Assemblea sei delibere in ordine ai seguenti temi: i lavori di risanamento conservativo e recupero a percorso museale degli ambienti interrati del Cortile di Michelozzo di Palazzo Medici Riccardi; l'eliminazione di infiltrazioni d'acqua dalla copertura del Palazzo; il Regolamento dei servizi di economato e provveditorato; il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana; il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative; l'approvazione della convenzione "per la messa alla prova presso l'autorità giudiziaria" stipulata tra Tribunale di Firenze, Procura della Repubblica, Ufficio interdistrettuale Esecuzione penale, Ordine degli avvocati, Camera penale, Città Metropolitana, Comune di Firenze, Fondazione Solidarietà Caritas onlus.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

