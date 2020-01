Corsi gratuiti Blsd per le associazioni sportive di Ponsacco

Si è svolto sabato 11 Gennaio il corso di BLSD promosso dal Comune di Ponsacco in favore delle Associazioni sportive del territorio. Una sigla ormai conosciuta da tutti, che si riferisce al primo soccorso e alle manovre da fare in caso di arresto cardiaco e che sempre più spesso salvano la vita a chi subisce un malore improvviso. Conoscenze fondamentali soprattutto per coloro che praticano sport a qualsiasi livello e a qualsiasi età.

“L'implementazione del personale capace di utilizzare un defibrillatore e di praticare le operazioni di primo soccorso in caso di bisogno era una delle prime cose che mi ero promesso di fare” – spiega l’Assessore allo sport Francesco Vanni – “Purtroppo infatti capita sempre più spesso di sentire le notizie di persone colte da arresto cardiaco durante un allenamento o una competizione sportiva. Così ho condiviso la proposta all’interno della Consulta dello Sport ed è stata accettata con grande favore da tutte le realtà sportive di Ponsacco”.

Il Comune finanzia per intero il corso che ha avuto una durata di 5 ore ed è stato svolto dall’Agenzia formativa della Pubblica Assistenza accreditata dalla Regione Toscana e che mette a disposizione le conoscenze e l’esperienza degli operatori del settore. “Tutte le Associazioni sportive che hanno aderito hanno visto soddisfatta la loro richiesta, per un totale di 30 corsi finanziati: 30 persone in più che da oggi saranno in grado di utilizzare un defibrillatore e di praticare manovre salvavita in ambito sportivo e non solo” – prosegue l’Assessore Vanni – “Considerato il successo dell’iniziativa e la sensibilità dimostrata dalle Associazioni, ci prendiamo l’impegno come Amministrazione di portare avanti il progetto con continuità negli anni, all'interno di un percorso volto ad una crescita delle associazioni sportive del territorio sotto vari aspetti”.

Ponsacco si profila sempre di più come un Comune “cardioprotetto”: tutti gli impianti sportivi comunali sono già dotati di un defibrillatore, ai quali si aggiungono quelli presenti in Piazza Valli in prossimità del palazzo comunale e quelli presenti all’interno di Villa Elisa e in Piazza della Repubblica, luoghi strategici raggiungibili da tutti. La presenza capillare di questi dispositivi insieme alla formazione delle persone al loro corretto utilizzano costituiscono gli elementi fondamentali per la sicurezza e la salute dei cittadini.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa

