Girone di Fiesole senz'acqua per un giorno

Acque Toscane Spa comunica che, a causa di una rottura sulla condotta principale di distribuzione in via dei Bassi, per poter permettere l’intervento di riparazione lunedì 13 gennaio in tutta la località Girone verrà tolta la fornitura idrica dalle ore 09:00

Al ripristino dell'erogazione, previsto intorno alle ore 18, potranno verificarsi ulteriori cali di pressione, mancanze d’acqua e fenomeni di intorbidimento.

Acque Toscane si scusa per il disagio arrecato e ricorda che per maggiori informazioni è possibile contattare il numero verde di Acque Toscane 800755246, sempre attivo.

Fonte: Acque Toscane

