Gli cade la marijuana a terra, segnalato giovane a Siena

Giovedì sera, in via del Rialto, nel centro storico di Siena, gli Agenti delle Volanti della Questura, nell’ambito degli specifici servizi di controllo del territorio appositamente disposti dal Questore, procedono al controllo di due soggetti, dall’atteggiamento sospetto.

Entrambi residenti in città, annoverano numerosi pregiudizi in materia di stupefacenti.

Gli Agenti decidono di approfondire, pertanto, il controllo. In tale frangente, mentre uno dei due giovani svuota le tasche dei pantaloni per mostrare il contenuto, cade per terra un piccolo involucro che, recuperato, risulta contenere due grammi di marijuana. Il giovane prova a giustificarsi, vuole far credere che la sostanza già si trovasse per terra, ma poi non può che riconoscere l’evidenza.

Sequestrato lo stupefacente, gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno segnalato il giovane alla locale Prefettura per i provvedimenti di natura amministrativa di competenza.

Fonte: Questura di Siena

